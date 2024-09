Castrovilli Lazio, il messaggio di supporto della moglie Rachele: «Inizia questa nuova avventura insieme». Le sue parole

Castrovilli ha fatto il suo esordio nella prima giornata contro il Venezia all’Olimpico, sta lavorando agli ordini di Baroni in attesa di un’altra chance. C’è entusiasmo per questa nuova parentesi professionale alla Lazio, il suo valore supportato in primis dalla moglie Rachele che, attraverso una storia su Instagram, ha condiviso un video mentre è in macchina col marito in cui si legge “Inizia questa nuova avventura insieme”.