Castrovilli Lazio, il centrocampista a colloquio con Baroni: ecco cosa si sono detti

Castrovilli Lazio, il club biancoceleste è indeciso se tenerlo fino alla scadenza del contratto o rinunciarci. Le ultime

Gaetano Castrovilli era arrivato come scommessa del ds Fabiani, ma è scivolato ai margini del progetto Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, prima del match contro il Como il centrocampista ha avuto un colloquio con Baroni.

Il tecnico biancoceleste gli ha spiegato come abbia poco minutaggio soltanto per scelta tecnica. Infatti, non lo ritiene adatto per giocare in mediana e sulla trequarti ha già molta abbondanza. Ora il club deve decidere se tenerlo fino a giugno oppure se rinunciarci per recuperare uno slot per il campionato.