Castrovilli scalpita per PRENDERSI LA LAZIO, al lavoro per COLMARE IL GAP

Gaetano Castrovilli al lavoro per colmare il ritardo nella preparazione rispetto ai compagni della squadra: il punto sulle sue condizioni

Gaetano Castrovilli è al lavoro per colmare il gap con i compagni di squadra. Il centrocampista della Lazio, come riportato dall’edizione capitolina del Corriere della Sera è ancora indietro rispetto ai compagni a livello di condizione: i numerosi infortuni e problemi fisici gli sono già costati il posto nella lista UEFA stilata da Baroni.

L’ex Fiorentina dovrà quindi sfruttare i minuti, pochi fino ad ora, concessigli dal tecnico per cercare di recuperare sul ritardo di condizione. Con la decisione di Baroni di giocare a due a centrocampo serviranno tutte le energie possibili. Per la sfida di domani contro il Verona partirà in panchina: possibile qualche scampolo di gara a partita in corso?