Castellanos nuovo titolare della Lazio? Martusciello fa chiarezza sulle gerarchie nell’attacco con Immobile

Giovanni Martusciello, vice di Sarri, ha risposto così in conferenza a chi gli chiedeva della titolarità di Castellanos.

Le sue parole: «Castellanos non è una scoperta, si era visto ed era stato dato l’ok per l’acquisto. Ha il fuoco addosso come Ciro. La titolarità è una parola, ma poi serve la disponibilità quando si è scelti o non scelti. Siamo contenti, anche del comportamento di Ciro. Si pensa di calcolare al meglio la condizione, oggi partono alla pari».

QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI MARTUSCIELLO DOPO SASSUOLO-LAZIO