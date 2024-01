Castellanos fuori, l’idea di Sarri: oggi è il giorno della verità

Castellanos fuori, l’idea di Sarri per rimpiazzare l’argentino: oggi è il giorno della verità

Gli infortuni non sembrano aver intenzione di smettere di abbattersi sulla Lazio. In questi giorni di festa tra anniversario della nascita e derby contro la Roma vinto, la perdita di Castellanos è l’unica nota negativa per i biancocelesti. La sua assenza va, dunque, a mettere in difficoltà un reparto avanzato già pieno di cerotti. Da Zaccagni e Isaksen che non sono al 100%, passando per Immobile che sembra vicino al rientro.

Proprio Ciro, come riportato dal Il Messaggero, potrebbe essere un’idea per Sarri. Dopo la doppia rifinitura odierna se ne saprà di più sulle sue condizioni. Il capitano puntava al ritorno in Supercoppa con al massimo uno spezzone con il Lecce, ma potrebbe dover anticipare i tempi vista l’emergenza. Nel mentre, si scalda Felipe Anderson per tornare al centro del tridente biancoceleste.