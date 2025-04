Castellanos a LSC: «Sappiamo che sarà una partita difficile con il Bodo ma dobbiamo dare tutto per ottenere un bel risultato»

Condividi via email

Castellanos, l’argentino alla vigilia della gara della Lazio contro il Bodo rilascia alcune sue considerazioni ai microfoni di LSC

Ai microfoni di LSC alla vigilia della partita della Lazio contro il Bodo Glimt fondamentale per la rimonta in Europa League, ha parlato Castellanos. L’attaccante argentino a riguardo rilascia queste parole

CARICA – Sappiamo che è una partita difficile con il 2-0 dell’andata. Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo

DERBY – A livello mentale è difficile perché abbiamo giocato ogni tre giorni. Siamo un gruppo ristretto per tutte le competizioni, ma abbiamo lavorato bene e dobbiamo dare tutto

OTTANTA GARE CON LA LAZIO – Speciale giocare tante partite con questa maglia. Dobbiamo lasciare tutto in campo e farlo per i tifosi. Dobbiamo portare a casa un risultato positivo