Castellanos, parla un ex compagno: «La Lazio con lui ha fatto un grande acquisto»

Castellanos, Josep Maria Lluís ex compagno di Taty rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sul neo calciatore biancoceleste

PAROLE – Qui al Girona abbiamo tutti un bellissimo ricordo di Castellanos. Taty è un ragazzo fantastico, oltre che un grande lavoratore. Quei quattro gol al Real Madrid resteranno per sempre nella nostra storia…I tifosi biancocelesti devono essere molto contenti, perché hanno appena acquistato un goleador di razza ma soprattutto un calciatore che morirebbe in campo per i suoi compagni. ‘Trabajador’, è sicuramente questa la parola giusta per raccontare Valentin. Laziali, Taty vi farà innamorare