Castellanos non ha dubbi: «Il Girona sta facendo qualcosa di straordinario e il Real Madrid lo teme»

Castellanos, il calciatore biancoceleste commenta la supersfida di domani della Liga essendo un ex del Girona

Intervenuto ai micirofoni di Què t’hi Jugues Castellanos alla vigilia della supersfida al vertice della Liga tra Real Madrid e il sorprendente Girona, ha rilasciato da ex della formazione della catalogna queste dichiarazioni

PAROLE – Quella del poker è stata una notte molto bella. Storica, non solo per me, ma anche per Girona. quando sono stato sostituito al 65′ ricordo che la gente cantava il mio nome… è stato un momento bellissimo ed è qualcosa che ricorderò per sempre. Uno dei momenti più belli della mia vita. Non c’è partita migliore di quella, contro un rivale così, davanti alla nostra gente. Quella sera mi segnerà per il resto della mia vita. Il mio record? Spero che Dovbyk segni una tripletta domani, ma lasciatelo a me

IL GIOCO DEL GIRONA – Le due squadre stanno giocando benissimo. Il Girona è tra quelle giocano meglio in Europa, insieme al Bayer Leverkusen. Ogni volta che posso, la vedo e ho una grande nostalgia. Giocare contro il Real Madrid e al Bernabéu è difficile, ma il Real Madrid avrà molto rispetto per il Girona e sicuramente avrà premura di non commettere errori. Il Girona dovrà andare lì a testa alta, sono sicuro che lotterà per il campionato fino all’ultimo

I SEGRETI DEL GIRONA – In Italia ne parlo tanto con i miei compagni della Lazio perché quello che sta facendo il Girona è storico. Gli spiego che, in realtà, trovare una motivazione è molto semplice: quando hai un buon allenatore, come Míchel è normale che il gruppo faccia bene. Quando hai una quadra unita con pilastri come Stuani, David, Yangel… sono persone che crescono giorno dopo giorno. Lo sapevo che il Girona avrebbe vissuto un buon momento, ma non pensavo fino a questo punto