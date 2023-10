Castellanos, le parole dell’ex tecnico: «Ha caratteristiche simili sia a Immobile che a Lautaro Martínez». Le ultime

Valentin Castellanos si sta guadagnando pian piano la fiducia di Sarri. Pochi dubbi in patria sulle qualità dell’attaccante argentino, che con la Lazio conta di spiccare il volo e completarsi come calciatore. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sportitalia, il suo ex allenatore ai tempi Montevideo City Torque, Pablo Marini. Le sue parole:

PAROLE– No, quando arrivò al Montevideo Torque giocò poco. Quando poi arrivai io trovò più spazio, più partecipazione, iniziando a giocare nel suo attuale ruolo come attaccante.

NUMERO NOVE– No, si alternava giocando un po’ a destra e un po’ a sinistra. Di suo aveva grandi qualità naturali di movimento, di gioco spalle alla porta e di sopportare la marcatura. Di girarsi e tirare. Non aveva ancora fatto tanti gol e pensai che poteva dare molto di più alla squadra giocando come centravanti.

POSIZIONE DI GIOCO– Abbiamo iniziato a lavorare con lui su quella posizione. E lui piacque molto questa idea. Era importante che lui fosse d’accordo e che si immergesse in questa nuova posizione. Che si adattasse in una zona dove gli spazi sono molto più stretti. Fu un crescendo continuo. Di fatto quel processo ha continuato negli anni e fu venduto al New York City. Penso che uno possa aiutare un giocatore a crescere, però poi la personalità e le sue qualità, il suo modo di allenarsi, la sua professionalità sono parti innate di un giocatore che determinano dove possa arrivare e cosa possa dare al calcio di prima fascia.

FUORI DAL CAMPO– Nel 2018 aveva 20 anni, in quel periodo era un ragazzo tranquillo, calmo, ma al contempo con grandissima personalità, professionalità. Sempre preoccupato a seguire bene la propria alimentazione, il proprio lavoro quotidiano. Con voglia di crescere. Si vedeva che sarebbe arrivato dove è oggi. E sono molto contento di aver partecipato a un periodo di tutto il processo che lo ha portato a lottare al livello di oggi.

CARATTERISTICHE DI GIOCO– Senza dubbio ha caratteristiche simili sia a Immobile che a Lautaro Martínez e altre invece uniche. Parliamo di attaccanti affermati a livello internazionale con tanti gol fatti in carriera e trofei vinti: Valentin deve continuare a crescere così da poter raggiungere il loro livello. Se continua in questo percorso di crescita e gioco allora potrà togliersi grandi soddisfazioni.

PUò RUBARE IL POSTO A IMMOBILE– Domanda da fare a Sarri. Da fuori dico che a oggi è difficile rimpiazzare un giocatore che rappresenta molto per questa squadra. Parliamo di un attaccante da 300 gol, numeri straordinari per uno dei goleador più riconosciuti a livello mondiale. Sono questioni legate a chi lì vede allenare tutti i giorni. Credo che gli farà bene dare il suo contributo al fianco di Immobile, ritagliandosi lo spazio che gli lascerà un fenomeno come Ciro.