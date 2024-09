Castellanos Lazio, Taty SCALDA il motore: un gol al Verona per SFATARE il tabù. I NUMERI dell’attaccante argentino

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si concentra su Valentin Castellanos, che oggi torna a disposizione di Baroni dopo gli impegni con la Nazionale argentina. Nelle prime tre giornate l’attaccante della Lazio non ha mai fornito una prestazione al di sotto della sufficienza e vuole stupire anche contro il Verona.

Il match di lunedì sera, infatti, sarà la sua occasione di segnare il secondo gol consecutivo in campionato (dopo quello al Milan di due settimane fa), cosa che non gli è mai riuscita nella passata stagione. Castellanos, inoltre, sta facendo riscontrare numeri importanti in fase offensiva: è il secondo attaccante in Serie A che ha tentato più volte la conclusione (14), dietro solo a Kvaratskhelia (17).