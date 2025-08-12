Castellanos Lazio, quale sarà il futuro dell’argentino? Permanenza a Roma appesa ad un filo per l’attaccante

Castellanos Lazio, il centravanti potrebbe presto lasciare la Serie A! Il Flamengo insiste per il gioiellino in mano di Maurizio Sarri

Il nome di Valentin Castellanos è tornato al centro del dibattito in casa Lazio, con il mercato che rischia di cambiare le carte in tavola a poche settimane dall’inizio della stagione. Le indiscrezioni provenienti dal Brasile, e rilanciate da BolaVip, parlano chiaro: il “Taty” avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia del Flamengo, club in pressing costante alla ricerca di un nuovo centravanti.

Il giocatore argentino, arrivato a Roma nella scorsa stagione per rinforzare l’attacco di Maurizio Sarri, ha alternato lampi di qualità a momenti di difficoltà nell’adattarsi ai ritmi e alle esigenze tattiche della Serie A. Nonostante non sia diventato un titolare fisso, Castellanos ha mantenuto un ruolo importante nelle rotazioni offensive, dando profondità e fisicità alla manovra. Tuttavia, la prospettiva di un ritorno in Sudamerica con un ruolo da protagonista lo attrae sempre di più.

La situazione è delicata per il club capitolino. Secondo le stesse fonti brasiliane, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Castellanos e il presidente Claudio Lotito. Obiettivo del giocatore: convincere la società a lasciarlo partire già in questa finestra di mercato. Il Flamengo, dopo i tentativi falliti per Taremi e Beltran, sembra pronto a fare sul serio per lui.

La Lazio, però, deve valutare diversi aspetti. Da un lato c’è la volontà del calciatore, dall’altro la necessità tecnica di mantenere un reparto offensivo competitivo. Cedere Castellanos significherebbe trovare rapidamente un sostituto all’altezza, un compito tutt’altro che semplice considerando le dinamiche e i costi del mercato attuale.

Sarri, pur non considerandolo il terminale offensivo principale, sa che l’argentino può essere prezioso per la lunghezza della rosa, soprattutto in una stagione dove la Lazio sarà impegnata in Serie A e Coppa Italia.

Il futuro del “Taty” è quindi sospeso tra Roma e Rio de Janeiro. Molto dipenderà dalla decisione finale di Lotito e dalle mosse del Flamengo nelle prossime ore. Per ora, l’unica certezza è che il caso Castellanos rappresenta uno dei nodi principali di questo finale di calciomercato biancoceleste.