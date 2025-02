Castellanos Lazio, a gennaio rifiutata una maxi offerta dalla Premier: l’indiscrezione

Castellanos Lazio, l’attaccante biancoceleste è stato corteggiato da club inglesi nell’ultima sessione di calciomercato

Valentin Castellanos è in un ottimo periodo di forma, come dimostrano i due gol consecutivi contro Cagliari e Monza. Ma non solo, il Taty si sta rendendo utile anche per i compagni, lottando su ogni pallone e fornendo un’importante quantità di assist.

Come riportato da Il Messaggero, le prestazioni dell’attaccante biancoceleste hanno attirato le attenzione delle squadre della Premier. In particolare, secondo il quotidiano, a gennaio è stata rifiutata un’offerta inglese da 35 milioni di euro.