Castellanos Lazio, il Derby è l’esame di maturità: ecco il suo obiettivo

Il Taty Castellanos sempre più centrale per la Lazio: dopo aver detto di no al Girona in estate, l’argentino al Derby ha questo obiettivo

In estate ha detto di no al Girona per rimanere nella capitale e oggi in Roma Lazio il Taty Castellanos è chiamato all’esame di maturità. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, in questa stagione l’argentino ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale in biancoceleste, non facendo rimpiangere Ciro Immobile, che ha salutato in estate.

Cosa gli manca ancora per prendersi in maniera definitiva la Lazio? Un gol al derby: in stagione sono arrivati per ora 9 gol, 7 in Campionato e contro i giallorossi punta a decidere la stracittadina trovando la rete.