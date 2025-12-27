Castellanos Lazio, un 2025 difficile per l’argentino: l’Udinese potrebbe essere la gara della svolta: i dettagli

Castellanos Lazio, un 2025 molto complicato per l’attaccante argentino. Contro l’Udinese la necessità di cambiare passo per aiutare il club

Il tema Castellanos è sempre più centrale nelle analisi di questo finale di stagione. Il 2025 dell’attaccante argentino, infatti, non sta rispettando le aspettative iniziali e i numeri raccontano una realtà complicata. In vista della sfida contro l’Udinese, Castellanos va a caccia di un gol che avrebbe un valore simbolico enorme: evitare di chiudere l’anno con appena 7 reti complessive, un bottino decisamente inferiore rispetto alle 13 messe a segno nel 2024.

Il rendimento di Castellanos è stato condizionato da diversi fattori. Gli infortuni hanno inciso in maniera pesante, tra stop prolungati e rientri mai davvero al 100% della condizione. Tuttavia, al netto delle difficoltà fisiche, il contributo offensivo dell’ex Girona resta al di sotto delle attese, soprattutto considerando il peso dell’eredità lasciata da Ciro Immobile. La Lazio aveva puntato su di lui come riferimento offensivo del nuovo ciclo, ma la continuità è mancata nei momenti chiave.

Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, il dato più preoccupante riguarda le ultime cinque gare di Serie A: in questo arco di tempo Castellanos non ha preso parte ad alcuna rete, né con gol né con assist. Un contrasto netto rispetto all’avvio di stagione, quando l’argentino sembrava più coinvolto e incisivo nella manovra offensiva biancoceleste. A complicare ulteriormente il quadro ci sono i precedenti contro l’Udinese, squadra contro cui Castellanos non è mai riuscito a risultare decisivo.

Questi elementi stanno inevitabilmente influenzando le valutazioni di Maurizio Sarri. All’interno del progetto tecnico, Castellanos non è più considerato intoccabile e, qualora dovesse arrivare sul mercato un attaccante più prolifico, l’argentino potrebbe diventare sacrificabile. Una riflessione che nasce non solo dai numeri, ma anche dall’esigenza di alzare il livello offensivo della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Sul fronte mercato, resta concreto l’interesse del Flamengo, pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 22 milioni di euro più bonus. La Lazio, però, valuta il giocatore più di quanto proposto dal club brasiliano. Dal canto suo, Castellanos preferirebbe restare in Europa per mantenere alta la visibilità in ottica Mondiale, obiettivo dichiarato della sua carriera.

Prima di qualsiasi discorso legato al futuro, però, la priorità resta una sola: tornare al gol. Un segnale positivo nella gara contro l’Udinese potrebbe cambiare la percezione del momento e dare nuova fiducia al progetto Castellanos Lazio, ponendo le basi per un 2026 di riscatto e continuità.