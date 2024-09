Castellanos Lazio, in corso gli ESAMI: queste le SENSAZIONI

Castellanos sta svolgendo gli esami a Villa Mafalda, nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni sull’infortunio

Il Taty Castellanos sta svolgendo gli esami strumentali, c’è apprensione in casa Lazio. Si spera che il problema all’adduttore non sia niente di grave e che quindi l’argentino non abbia bisogno di tempi lunghi per tornare in campo.

La speranza è di riaverlo il prima possibile, ma l’attaccante resta in forte dubbio per la prossima gara contro la Fiorentina in trasferta. In serata, o massimo domani, arriveranno i risultati.