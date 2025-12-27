Castellanos Lazio, il Flamengo insiste per il Taty. Lotito non molla e chiede questa cifra per far partire il proprio bomber. I dettagli

Castellanos Lazio, il Flamengo ha messo sul piatto 25 milioni di euro per il bomber biancoceleste. Lotito ne chiede 10 in più. I dettagli

L’asse tra Italia e Brasile si fa sempre più caldo e al centro delle trattative c’è il nome di Castellanos, uno dei temi più discussi del momento in casa biancoceleste. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la situazione sembra pronta a entrare nella fase decisiva: il Flamengo sta infatti intensificando i contatti per portare in Brasile Valentin “Taty” Castellanos, attaccante argentino che finora non è riuscito a imporsi con continuità nella squadra guidata da Maurizio Sarri.

Il rendimento di Castellanos Lazio non ha mai convinto del tutto. Arrivato con grandi aspettative, l’ex Girona ha alternato buone prestazioni a lunghi periodi di difficoltà, senza riuscire a diventare il punto di riferimento offensivo che la società sperava. Un contesto tattico non sempre favorevole e una concorrenza importante hanno limitato la sua crescita, aprendo di fatto alla possibilità di una cessione già in questa finestra di mercato.

Dal Brasile, il Flamengo ha mosso passi concreti. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe presentato una prima offerta da 25 milioni di euro per assicurarsi Castellanos. Una proposta importante, ma giudicata insufficiente dalla dirigenza biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito, infatti, valuta il cartellino dell’attaccante argentino intorno ai 35 milioni di euro, cifra considerata congrua rispetto all’investimento iniziale e al potenziale del giocatore.

La distanza tra domanda e offerta resta significativa, ma non tale da chiudere definitivamente la porta. Il Flamengo, forte della volontà di rinforzare il proprio reparto offensivo con un profilo internazionale, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Nei prossimi giorni è atteso un rilancio che potrebbe avvicinarsi alle richieste della Lazio, riaprendo concretamente la trattativa per Castellanos.

Questa operazione potrebbe avere un peso rilevante anche sulle strategie di mercato in entrata del club biancoceleste. Una cessione a cifre elevate permetterebbe alla Lazio di reinvestire su un nuovo attaccante più funzionale al gioco di Sarri o di rafforzare altri reparti della squadra. Per questo motivo, le prossime ore vengono considerate decisive non solo per il futuro di Castellanos, ma per l’intero equilibrio del mercato laziale.

In sintesi, Castellanos è diventato un caso di mercato internazionale. Il Flamengo spinge, Lotito resiste e prova a massimizzare l’incasso. Tra rilanci, trattative e strategie, il destino del Taty potrebbe decidersi a breve, con effetti importanti sia per la Lazio sia per il calciomercato sudamericano ed europeo.