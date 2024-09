Castellanos Lazio, continua il MOMENTO MAGICO per il Taty: il suo gol porta a questo TRAGUARDO

Castellanos Lazio, traguardo importante per l’ex Girona il quale con la rete di questa sera raggiunge questo importante record

Uno dei protagonisti della serata dello stadio Olimpico tra Lazio e Verona, è senza dubbio Taty Castellanos. L’ex Girona sta consentendo con la sua rete del 2-1 ai biancocelesti di mettere un bel mattone sulla partita ma anche sui tre punti, e il gol consente al calciatore di raggiungere un importante traguardo.

Castellanos infatti ha trovato la via del gol per 2 match di fila per la prima volta in Serie A e per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2023 nei top 5 campionati europei.