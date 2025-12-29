Calciomercato
Castellanos, dalla Premier insistono per l’attaccante della Lazio: quel club pronto a fare sul serio. La posizione di Lotito
Castellanos, il bomber argentino è finito nel mirino del Leeds. La posizione di Lotito non cambia: servono 25-30 milioni. Le ultime
Il futuro di Castellanos torna al centro del mercato e si fa sempre più incerto. Attorno al centravanti argentino aumentano le pretendenti e, con esse, le riflessioni della società, chiamata a valutare con attenzione ogni possibile scenario. La volontà del giocatore è chiara: Castellanos vorrebbe cambiare aria e misurarsi con una nuova esperienza, possibilmente in un campionato diverso. Dal canto suo, il club non ha ancora preso una decisione definitiva e non esclude di trattenerlo almeno fino al termine della stagione.
Molto, però, dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo. Una proposta da circa 25 milioni di euro potrebbe infatti cambiare radicalmente le prospettive e spingere la dirigenza ad aprire una trattativa concreta già prima dell’estate. Una cifra considerata congrua per il valore dell’attaccante, reduce da stagioni altalenanti ma capace di lasciare il segno quando messo nelle condizioni giuste.
Tra le società che continuano a monitorare con attenzione la situazione di Castellanos c’è il Flamengo. Il club brasiliano non ha mai nascosto il proprio interesse, ma al momento le priorità sono altre. In cima all’agenda del Flamengo c’è infatti il rinnovo del tecnico Filipe Luís, nodo fondamentale prima di poter affondare il colpo sul mercato. Solo dopo aver sistemato la questione allenatore, il club carioca potrà valutare investimenti importanti per rinforzare l’attacco.
Nel frattempo, lo scenario europeo si arricchisce di nuove (e vecchie) pretendenti. Il West Ham resta vigile da tempo su Castellanos, apprezzandone le caratteristiche fisiche, il dinamismo e la capacità di attaccare la profondità. Gli Hammers potrebbero tornare alla carica qualora decidessero di rinnovare il reparto offensivo nelle prossime finestre di mercato.
Ma la vera novità arriva dall’Inghilterra del nord. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche il Leeds è tornato a muoversi con decisione. I Peacocks avevano già messo nel mirino Castellanos nel 2022, prima della sua esplosione definitiva, e ora sembrano intenzionati a riaprire il dossier. Un ritorno di fiamma che potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più concreto, soprattutto in caso di promozione o di nuove ambizioni sul mercato.
Non è escluso, dunque, che nei prossimi mesi qualche club bussi seriamente alla porta di Formello per chiedere informazioni su Castellanos. La situazione resta fluida, ma una cosa è certa: l’argentino è tornato ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato, e il suo futuro potrebbe decidersi molto prima di quanto previsto.
