Castellanos, la Lazio ha bisogno dei suoi gol: manca il feeling con la porta

Castellanos sta offrendo prestazioni di buon livello e grande sacrificio, l’attaccante però è a secco di gol da diverse giornate

Castellanos in questi primi mesi di stagione è stato uno dei migliori per rendimento in casa Lazio. Fondamentale per legare il gioco offensivo di Marco Baroni, decisivo nel portare il primo pressing che spesso consente ai biancocelesti di recuperare palla alta e creare pericoli.

Dopo 17 gare, tra Serie A ed Europa League, l’argentino è il capocannoniere della squadra con 7 reti all’attivo. Il gol però per il numero 11 manca ormai da tanto tempo, il ‘Taty’ è rimasto a secco nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppa. L’ultima marcatura risale però al 31 ottobre 2024, precisamente un mese fa, quando a Como ha realizzato una doppietta.