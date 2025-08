Castellanos precipita nelle gerarchie? La posizione di Sarri dopo Galatasaray Lazio. Pre-season però ora incolore per l’attaccante

Il duello per il centro dell’attacco della Lazio è più aperto che mai, ma dopo l’amichevole contro il Galatasaray le gerarchie sembrano iniziare a delinearsi. Mentre Boulaye Dia convince e scala posizioni, Taty Castellanos continua a faticare. L’attaccante argentino è apparso nuovamente in difficoltà, faticando a entrare nei meccanismi di Maurizio Sarri e rimanendo ancora a secco di gol in questo precampionato.

La prova incolore di Castellanos contro il Galatasaray

Contro i turchi, Castellanos ha offerto un’altra prova incolore. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’argentino è sembrato a tratti smarrito in campo, mostrando evidenti limiti nell’apprendimento dei principi di gioco del “sarrismo”. Le sue difficoltà, a poche settimane dall’inizio del campionato, rappresentano un indizio che non può essere sottovalutato. Sebbene ci sia ancora tempo per crescere e migliorare l’intesa con i compagni, la sua prestazione è apparsa decisamente appannata.

Dia convince: più in condizione e più adatto a Sarri

A convincere maggiormente è stato invece il suo diretto concorrente, Boulaye Dia. Entrato nel secondo tempo proprio al posto di Castellanos, l’attaccante senegalese ha mostrato subito un altro passo. È apparso più in condizione, più dinamico e, soprattutto, più a suo agio nel dialogare con i compagni di reparto. La sua capacità di duettare con gli esterni e di attaccare la profondità lo rende, al momento, un profilo considerato più funzionale e adatto alle idee di calcio di Maurizio Sarri.

Gerarchie in evoluzione: Dia in pole per la sfida al Burnley

Questo scenario sta inevitabilmente cambiando le gerarchie in vista dei prossimi, importanti impegni. La Lazio si prepara a volare in Inghilterra per la prestigiosa amichevole di sabato prossimo contro il Burnley, un test che darà indicazioni fondamentali in vista dell’esordio in campionato. In questo momento, le possibilità di vedere Dia scendere in campo dal primo minuto sono in netta crescita, con Castellanos che dovrà sfruttare ogni occasione per invertire una tendenza che oggi lo vede in svantaggio.