Castellanos a LSC: «Per me importante segnare ma non devo disperarmi. Vogliamo i tre punti»

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Frosinone: le dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Valentin Castellanos ha parlato così prima di Lazio-Frosinone:

«Quanto contano i tre punti? Ovviamente sono importanti, dobbiamo ottenere un risultato positivo e iniziare nel modo migliore l’anno. Abbiamo lavorato molto in settimana per poter fare il meglio in questa partita e cercare di fare bene dall’inizio. Quanto è importante per me segnare? Tanto, ma non devo disperarmi. Abbiamo passato dei momenti difficili, ma spero che possa arrivare presto e non dobbiamo disperarci. L’importante è aiutare la squadra. Bilancio del 2023? È stato bello e importante per me, mi sento molto bene con tutti i miei compagni e speriamo che possiamo ottenere un grande risultato per finire bene l’anno».