Castellanos già bocciato da Sarri? L’ex biancoceleste: «Così si rischia di perderlo…». L’attaccante resta in panchina col Monza

Neanche un minuto in campo per Taty Castellanos in Lazio-Monza.

Su DAZN Matri commenta così la scelta di Sarri di non impiegare il giocatore: «Hai speso diciotto milioni per il vice Immobile. Quella di oggi è una bocciatura, così rischia di perdere il giocatore».