Castellanos a Sky: «Avevo bisogno di tornare a segnare, non avevo mai vissuto un periodo cosi lungo senza gol»

Castellanos, l’attaccante biancoceleste commenta a caldo la gara decisa anche con un suo gol contro il Frosinone

Intervenuto ai microfoni di Sky, Castellanos protagonista della gara contro il Frosinone commenta la partita vinta contro i ciociari, e rilascia a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Il gol vale moltissimo, lo stavo cercando perché non l’avevo trovato nelle ultime partite. Ho sempre avuto l’appoggio della gente e della famiglia. Sono molto felice, ne avevo bisogno. Non ho mai passato un momento così difficile senza segnare, era passato tanto tempo dopo l’Atalanta. La mia posizione da numero nove è questa, ora lavoro per le prossime partite. Immobile? È il nostro capitano, è un simbolo per la Lazio e per il mondo del calcio. Lo ascolto sempre ed è importante averlo vicino