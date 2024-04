Castellanos a LSC: «La mia doppietta? Preferivo non segnare ma con la squadra però in finale»

Castellanos ha parlato nel post gara di Lazio Juventus ai microfoni di Lazio Style Channel

PAROLE – «Abbiamo fatto una partita bellissima e contro una squadra come la Juve che gioca bene. Sento orgoglio per questa squadra e per i tifosi. Penso che questo sia il bello del calcio, non abbiamo vinto ma andremo avanti lavorando. Abbiamo fatto una partita buona, il primo tempo, dopo il primo gol, siamo stati compatti. Abbiamo giocato bene però questo è il calcio, lavoreremo per la prossima partita in campionato»

«Doppietta? Mi dà fiducia personalmente, ma non per la squadra. Sarebbe stato meglio vincere, anche senza il mio gol»

Il mister sento che è con me e con la squadra, sta lavorando bene. Con me personalmente sta lavorando tanto, mi parla e sento la fiducia. Questo è buono per noi, giochiamo bene e sento che l’importante è fare bene in campionato. Arrivare il più possibile in alto