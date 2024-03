Castellanos a LSC: «E’ una vittoria importante e di gruppo dopo una settimana dura»

L’ex Girona è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post gara di Frosinone Lazio. Le sue parole

Nel post gara di Frosinone Lazio Taty Castellanos decisivo nella vittoria dello Stirpe, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

VITTORIA – Sono molto felice per questa vittoria, dobbiamo continuare a lavorare per la nostra gente. Ora è importante utilizzare la la sosta della nazionale per riposare, poi arriveranno partite complicate e dovremo lavorare al meglio. Saranno importantissime per noi

GRUPPO – Penso che sia fondamentale che il gruppo sia unito, abbiamo vissuto una settimana complicata dopo le sconfitte contro Bayern e Udinese. Sono contento per aver segnato stasera, i gol mi danno fiducia.

Questa sera abbiamo giocato una partita difficile, sappiamo che dobbiamo giocare come sappiamo. Sono felice per questa vittoria, la squadra e la gente laziale se la merita. Erano diverse partite in cui non riuscivo a crearmi occasioni per segnare, ma sono felice di aver segnato