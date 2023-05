Le parole di Cassano sulla Lazio: «Bisogna dare dei meriti alla società e all’allenatore»

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano, ha commentato la qualificazione in Champions della Lazio.

LE PAROLE– «Sono stato l’unico folle, ma non per prendermi dei meriti perché io lo vedo il lavoro che fa una persona, a dire che sarebbe stata l’outsider che arrivava in Champions. E così è stato. La Lazio in Champions con una squadra identica, con due acquisti, Casale e Romagnoli, che giocavano titolari e gli altri erano tutti quelli che già c’erano l’anno scorso. Il lavoro fatto da Sarri è eccezionale. Da dieci, perché è una persona che lavora, lavora e lavora ancora. Ma lavorare con le idee e qualità. Non lavorare tanto per. Bravissimo veramente Sarri, i ragazzi e la società. Bisogna dare dei meriti grandissimi alla società che l’ha lasciato lavorare dandogli il mandato in mano. Brava Lazio»