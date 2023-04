Cassano su Inzaghi: «E’ inadeguato e Marotta questo lo sa»

Cassano, l’ex attaccante esprime il suo parere sul tecnico nerazzurro alla luce del momento delicato dell’Inter

Durante la diretta della Bobo Tv ha parlato Antonio Cassano, il quale esprime il suo parere su Inzaghi con parole molto forti nei confronti del tecnico piacentino

INZAGHI – Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche Marotta. Secondo me Conte è già ad Appiano: se Inzaghi non vince la Champions a maggio se ne va a casa e torna Conte. È l’unico che può sistemare la situazione