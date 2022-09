Cassano: «Spalletti ha dato alla Lazio una rumba clamorosa per 70 minuti»

Antonio Cassano ha parlato durante la Bobo Tv del match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Fino al gol di Zaccagni ho visto una bellissima Lazio e un Napoli normale. Dopo il gol subiti la squadra di Spalletti ha dato ai biancocelesti una rumba clamorosa per 70 minuti. È difficile mettere sotto le squadre di Sarri, vogliono sempre giocare a calcio, Spalletti sta facendo rendere i suoi ragazzi benissimo. Non so quanti andranno a Roma a dare spettacolo e meritarsi la vittoria, basta vedere cosa ha fatto l’Inter che ha subito una rumba. Nel secondo tempo la Lazio non è mai uscita dalla sua area, in casa, il Napoli ha fatto una partita meravigliosa, mi ha impressionato. Dopo l’Atalanta è la squadra che mi diverte più».