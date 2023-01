Cassano: «Se la Lazio continua cosi può farcela per il quarto posto»

Cassano, l’ex calciatore analizza la situazione della Lazio in particolare dopo la vittoria contro il Sassuolo

Alla luce della vittoria contro il Sassuolo, che consente alla Lazio di rilanciarsi in campionato, su Instagram è intervenuto Antonio Cassano, rilasciando con un post queste dichiarazioni.

PAROLE – «È stata una vittoria importante a Sassuolo, la squadra di Sarri ha fatto un primo tempo anche un po’ di sofferenza e un secondo in cui ha chiuso la partita. Mi piace molto e se questa è la Lazio sono convinto se arriverà nelle prime quattro, mi piace l’idea di calcio e come gioca. Certo non deve avere blackout come gli è capitato in questa stagione»