Cassano: «Ho sempre massacrato Sarri, ma ora… ». L’ex giocatore di Roma e Real Madrid si ricrede sul tecnico capitolino

Intervenuto alla Bobo TV Antonio Cassano ha analizzato la stagione della Lazio e del suo tecnico, Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Io ho sempre massacrato Sarri che non stava facendo bene. Da Gennaio – Febbraio è iniziato il lavoro serio, reale e da lì ho iniziato a seguire il lavoro di Sarri. In Italia il campionato è abbastanza fasullo, vado a vedere gli allenatori che con un pezzo di pane ti fanno la cena come Sarri. Il progetto Lazio, come prospettiva, è molto più avanti e ero convinto che fosse l’outsider del campionato. L’unico dubbio era l’Europa League dove si sono dati le martellate sui c******i e Sarri è stato contento. Però il lavoro che ha fatto sul campo lo ha portato a +4 sulla terza, la Lazio a dieci partite dalla fine. Chi avrebbe detto questo?! Non sono un veggente, ma vedo il lavoro che una persona fa. Non ha avuto uno che negli ultimi sei anni ha viaggiato a 26 gol a stagione. Con tanti punti che ha lasciato senza Immobile, quanti ne poteva avere in più con i suoi gol? Dove poteva essere? »