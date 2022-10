Cassano: «Di Canio giocatore fantastico, ma di calcio non capisce un ca**o»

Antonio Cassano ha parlato di Paolo Di Canio durante la Bobo TV: ecco le sue parole sull’ex giocatore della Lazio

Ancora una volta, le dichiarazioni di Antonio Cassano fanno discutere. Stavolta nel suo mirino c’è Paolo Di Canio, idolo tanti tifosi della Lazio e non solo:

«Mi ricordo il gol che ha fatto contro il Milan che ha dribblato Costacurta e Baresi con sei finte. Al West Ham ha fatto qualcosa di unico. L’anno scorso è stato superato da Antonio come miglior marcatcassanoore della storia del club. Se vai lì e parli di Di Canio, per loro è come un dio. Poi di calcio non capisce un c****, va alla carlona un pochettino, però era un giocatore fantastico» ha sentenziato durante la Bobo TV.