Cassano: «La Lazio sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sarri? Il più bravo di tutti»

L’ex giocatore ha espresso il suo parere sulla partita dei biancocelesti e sul tecnico toscano

Nella puntata della BoboTv, Antonio Cassano, ha analizzato la partita tra Lazio e Sassuolo, elogiando anche Maurizio Sarri.

LE PAROLE- «Sono d’accordo che sia sta una partita bellissima, la Lazio poteva fare più di un gol, ma ne potevano fare anche loro perché è rimasto in partita. La Lazio sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sapete perché sono ancora fermo della mia convinzione? Perché escluso il Napoli che Spalletti, come allenatore è il numero uno, io sono andato a vedere dietro ed escluso Pioli che ha la squadra, tra virgolette, meno forte, tutti gli altri allenatori non sono neanche un quarto di bravura di Sarri. Inzaghi, Allegri e Mourinho, sapevo che andava a finire così: uno ha gli alibi, uno fa il cinema e all’altro per me, gli manca uno step per essere un allenatore top per l’Inter. La Lazio ha una squadra normale, il lavoro del suo allenatore, che l’abbiamo criticato per l’Europa League, lui ha fatto un lavoro eccezionale con la squadra. Voluto o non voluto fuori dall’Europa League, però lui sapeva che giocando una volta a settimana arrivava dove lui si era prefissato, con una squadra che ha gestito, ha fatto giocare come lui credeva. Non con una squadra forte, ma l’ha fatta diventare forte, fortissima. Perché lui, a differenza di Allegri, Inzaghi e Mourinho è dieci volte più forte,. Non è che i trofei, i titoli fanno diventare uno bravo e forte, ma il lavoro, e Sarri fa il c**o a tutti, escludendo Spalletti, fa il c**o a tutti. Per un solo motivo, uno sa guidare una Golf a 220, gli altri hanno delle Ferrari o Porsche che però vanno a 120-130, mentre gli altri vanno sempre a 200. Qual è la differenza?»