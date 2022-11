Cassano: «La Lazio contro la Juve ha giochicchiato. Errori clamorosi»

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv della partita giocata dalla Lazio contro la Juve. Le sue dichiarazoni

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv della partita giocata dalla Lazio contro la Juve.

PAROLE – «La Juve ha vinto tante partite non meritandole, giocando male. Con la Lazio ha fatto esattamente quello che ricerca Allegri nelle sue squadra: difendi bene e contropiede. Ha strameritato di vincere contro la Lazio che ha giochicchiato, è stata sterile e ha fatto errori clamorosi sui due gol. La Juve alla fine poteva fare 4-5 gol, la Lazio non ha mai tirato in porta».