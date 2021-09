Cassano ancora su Immobile: «Non cambio idea, dico che non mi piace»

Antonio Cassano porta avanti la sua battaglia contro Immobile, nonostante le polemiche sollevate dopo le sue dichiarazioni

Tutti a difesa di Immobile. «Non sa giocare a calcio» questa la feroce critica che Cassano ha mosso contro l’attaccante della Lazio: un’affermazione che ha sollevato moltissime polemiche ed altrettanta indignazione. L’ex giocatore, però, ha ribadito il suo pensiero durante la Bobo TV:

«Io non cambio opinione. Stasera non dico che Immobile è il più forte di tutti, no. Io continuo a dire che a me non piace come tipo di calciatore. Ha fatto 160 gol, che gli dico…».