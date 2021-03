Cassano duro: «I campioni fanno la differenza. La Nazionale non li ha»

Antonio Cassano duro con la Nazionale azzurra. L’ex attaccante ha parlato delle ultime uscite degli azzurri e non solo. Le sue parole

Attraverso la Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato della Nazionale azzurra, criticando la rosa di Mancini.

«L’Italia ha vinto 2-0 contro una Nazionale modesta. Non mi ha esaltato, non ha fatto bene anche se conserva una sua idea di gioco. Poi però c’è il rischio che becchi il Portogallo e vai a casa. Il Portogallo è più forte dell’Italia, ma il lavoro resta eccezionale. Quando vai a giocare partite importanti, i campioni fanno la differenza. E noi non li abbiamo. Dobbiamo essere felici che Mancini ha dato entusiasmo alla gente».