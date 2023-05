Cassano critica duramente Milinkovic: «Se non si decide a darsi una svegliata...»

Cassano, durante la diretta della Bobo Tv l’ex attaccante ha espresso il suo parere sul centrocampista serbo con parole durissime

UNA SVEGLIATA – Non posso soffermarmi a queste ultime 3 partite, ma nello specifico, con l’Inter ha fatto una brutta partita, ma contro il Milan è stata la più brutta dell’era Sarri, fuori discussione. Ma gli do qualche alibi, nelle ultime cinque partite, male male male Milinkovic-Savic, il peggiore! Dobbiamo non dimenticare una roba fondamentale, in questo periodo stanno giocando senza Immobile. Anche quando gioca male, ti attacca 50 volte la profondità, ed è sempre pericoloso. In questo momento viene da tanti infortuni, stava riprendendo, poi è stato coinvolto nell’incidente.

La Lazio gioca senza Immobile che è fondamentale, senza Milinkovic-Savic che, insieme a Luis Alberto, è il perno principale, significa che così le togli il 70%. Stando alla partita contro il Milan, io non penso che loro abbiano molta più cilindrata della Lazio. C’è stata solo una differenza, che il Milan aveva una sola chance per restare ai quattro posti, la Lazio è andata, con tutte le difficoltà un po’ impaurita.

Adesso ha meno margine di prima, ma il lavoro che ha fatto è stratosferico, straordinario. Sono convinto che saranno tra le prime quattro. Il Milan ha vinto meritatamente contro una Lazio accontentata, vinciamo o perdiamo non cambia niente. Se Milinkovic-Savic non si dà una svegliata, e Immobile non riesce a trovare qualche gol, possono trovare qualche problema, anche se per me non l’avranno