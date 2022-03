Cassano: «Mou ha indovinato tutto. Le frasi di Sarri sono preoccupanti»

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv del derby di ieri sera contro la Roma: le sue dichiarazioni

DERBY – «E’ stata la partita più bella che la Roma ha fatto in 90 minuti in questa stagione. Gli ha dato una rumba clamorosa, ha asfaltato la Lazio. Non me lo sarei mai aspettato, Mourinho ha indovinato tutto, compreso Zalewski che ha “ammazzato” Anderson. Tutte le scelte sono state vincenti. Complimenti a Roma a Mourinho e a tutti quelli che lavorano lì perché mi hanno impressionato».

SARRI – «La Lazio non ha mai visto la palla, ma ha intrapreso una strada. Il derby è un’altra partita, la interpreti in un altro modo. Sono rimasto sotto choc in senso negativo da Sarri dalle dichiarazioni post partita. Sono dichiarazioni pesanti se dici che non riesci a capire la tua squadra a marzo. Non riesco a capirlo, se non ha capito lui la squadra dopo sette mesi…è preoccupante».