Cassano attacca i Friedkin: «Prendere Ranieri è stata un altra loro porcata da infami per zittire i romanisti»

Cassano, l’ex attaccante rilascia delle forti dichiarazioni contro la proprietà americana citando il tecnico di Testaccio

In occasione della puntata di Viva el Futbol, condotto insieme ad Adani e Ventola, Cassano sbotta ed è un fiume in piena nei confronti dei Friedkin i quali vengono criticati dall’ex attaccante per la scelta furba di chiamare come allenatore della Roma Ranieri

FRIEDKIN – I Friedkin hanno commesso l’ennesimo errore, sono incompetenti, hanno fatto una porcata prendendo Ranieri. Vogliono solo tenere la piazza tranquilla, Ranieri aveva smesso, lo aveva detto lui stesso ed era in vacanza con la sua famiglia. Ci ritroviamo con un allenatore che può portare tranquillità ma alla Roma serve altro, un vincente con cui programmare. Lui invece parla già da dirigente, che mossa è?

Vuol dire che hai già dato questa stagione per morta. E’ una mossa azzardata, ma gliela faranno pagare ai Friedkin. Poi mi chiedo che ruolo abbia Ghisolfi, che risponde solo in francese, timbra soltanto il cartellino. Stanno capendo che disastro stanno combinando? Ma vai da Mancini e convincilo, un top che sa attaccare al muro i giocatori. Non come Juric, che li attacca al muro ma poi li fa giocare. Con Ranieri vogliono salvare il salvabile ma hanno trasmesso ulteriore timore ai giocatori, che già sono senza personalità