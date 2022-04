Cassano: «Allan, Rugani, Romagnoli. Sarri ha bisogno di acquisti»

Antonio Cassano ha parlato della Lazio di Sarri durante la Bobo Tv: le dichiarazioni dell’ex attaccante

LAZIO MILAN – «La strada giusta della Lazio è quella del primo tempo. Mi sono impressionato, la Lazio fa un calcio bellissimo. Pensavo che il campionato fosse finito, poi arriva il secondo tempo e la Lazio non è stata un minuto nella metà campo rossonera».

SARRI – «Non ho capito cosa si aspettava Sarri alla Lazio, la squadra è questa. Gli hai preso Zaccagni e Felipe Anderson ma poi basta. Nell’idea di Sarri ora vai a prendere un Allan che è fuori dall’Everton, un difensore che a lui può piacere tipo Romagnoli o Rugani. Spendendo poco. L’unico che può darti il denaro vero è Milinkovic e non so dove va. Poi c’è il problema portiere e terzino pure. Se Lotito non è d’accordo cambia allenatore».