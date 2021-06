Cassano alla Bobo TV: «Chiellini? Acerbi buon giocatore, ma Giorgio...»

Antonio Cassano parla dell’infortunio di Giorgio Chiellini contro la Svizzera: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante alla Bobo TV

Antonio Cassano, in diretta alla Bobo TV, ha parlato dell’infortunio di Giorgio Chiellini.

ITALIA – «Renderò sempre merito al lavoro di Mancini ma queste partite qua le prendo un po’ con le pinze. Se tu mi chiedi chi mi ha impressionato, faccio fatica a dirlo, non sono partite attendibili. Certo però è che l’Italia ha impressionato per questo momento».

CHIELLINI – «Secondo me l’idea di Mancini era di farlo giocare la seconda e poi farlo riposare col Galles per riaverlo negli ottavi. Però sono d’accordo, lui spesso e volentieri si infortunia ma non possiamo andare a pensare di tenerlo fuori contro la Svizzera. Acerbi è forte ma Giorgio ci dà tutto un altro tipo di sicurezza. Se sta bene, per noi è fondamentale».