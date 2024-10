Caso Ultras, Vaciago: «C'è chi non si è piegato come Lazio e Juve»

Caso Ultras, Guido Vaciago direttore di Tuttosport nel suo editoriale ha parlato dei club che subiscono questa situazione, ma c’è chi non si è piegato, ossia Lazio e Juve

Il caso Ultras sta tenendo botta in questi giorni. L’indagine sulle due Curve di Milano ed i vari arresti hanno aperto a diverse riflessioni. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha sottolineato però come alcuni club negli anni non abbiano subito alcune situazioni, non piegandosi a ricatti, ossia Lazio e Juventus. Queste le sue parole:

«Intorno alle curve si possono mettere in piedi business molto remunerativi e perché le curve sono un territorio senza legge, due fattori che attraggono in modo fatale la delinquenza. I club hanno subito e, in parte, hanno voluto subire. Non è facile denunciare, non raccontiamoci balle per fare retorica e prima di giudicare mettiamoci sempre nei panni del ricattato. Però, per quanto difficile, c’è chi l’ha fatto, c’è chi al ricatto non si è piegato. Come la Lazio di Lotito o come la Juventus, anche a costo di pagarne le conseguenze«»