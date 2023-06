Caso Taylor, Xavi: «Mourinho? Spero di non offrire mai un immagine come la sua»

Xavi, il tecnico del Barcellona commenta quanto accaduto a Budapest durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma

Siviglia-Roma a distanza di qualche giorno continua a far discutere, in modo particolare per la direzione di gara di Taylor il quale è stato anche preso di mira dai tifosi della squadra giallorossa. A commentare quanto accaduto a Budapest, ci pensa Xavi rilasciando queste parole

PAROLE – Ognuno si comporta come gli viene. Se ti senti danneggiato in una finale… Però giocatori e allenatori dobbiamo essere da esempio, come chiediamo di non essere insultati, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio. La condotta è importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere