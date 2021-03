Caso tamponi, domani la prima udienza: la Lazio chiama un teste chiave

Caso tamponi, domani la prima udienza per la Lazio: la società biancoceleste chiede di poter far testimoniare il dott. Di Rosa

Giorni bollenti per la Lazio, domani inizierà infatti il processo – alle ore 11, in videoconferenza – contro la Procura Federale. Come riportato da La Repubblica, il presidente Lotito e l’avv. Gentile vorrebbero chiamare come testimone il dottor Enrico Di Rosa (direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica legato al Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1). Di Rosa è il medico che ha dato l’autorizzazione a Pulcini – direttore sanitario biancoceleste – per la convocazione di Immobile nella gara Torino-Lazio del 1° novembre 2020.

Come si legge sul quotidiano: «La Procura si oppone alla richiesta (come a tutte quelle avanzate dalla Lazio), sarà il Collegio presieduto da Mastrocola a decidere. Visto che il parere dei rappresentanti della Asl hanno avuto un ruolo decisivo nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino, secondo la società biancoceleste (e non solo) sarebbe quantomeno curioso, oltre che ingiusto, che invece in questo processo – così delicato – non fossero ammessi a testimoniare».