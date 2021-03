Caso tamponi Lazio, i rischi del presidente Lotito e del club

Continua a far discutere il caso tamponi che ha coinvolto la Lazio: ecco i rischi che corrono il presidente Lotito e il club

Nel giorno di Lazio Torino, che con tutta probabilità non si giocherà a causa del mancato rispetto da parte del club granata del protocollo stabilito dalla FIGC, si continua a discutere del caso tamponi che ha coinvolto la società capitolina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, specialmente in seguito alle rivelazioni del quotidiano Domani, la Lazio rischia diversi punti di penalizzazione in campionato. Inoltre, il presidente Claudio Lotito, che rischia comunque una condanna per responsabilità diretta, si sarebbe difeso deresponsabilizzando il suo ruolo nella vicenda.