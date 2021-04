Caso tamponi Lazio, oggi la sentenza della Corte d’appello: le ultime

Caso tamponi Lazio, oggi è la giornata decisiva: ci sarà infatti la sentenza della Corte d’Appello. Le ultime

Giornata cruciale in casa Lazio. Oggi si terrà l’appello per il caso tamponi. Il club biancoceleste e la Procura, che hanno impugnato la sentenza in primo grado, si ritroveranno in videoconferenza dalle 11 davanti alla Corte d’Appello Figc a sezioni unite.

In primo grado, il Tribunale Federale aveva condannato Lotito a 7 mesi di inibizione e a 12 i medici Pulcini e Rodia. Alla Lazio 150 mila euro di multa. Come rivela La Gazzetta dello Sport, la Procura, che ha deciso di ricorrere in secondo grado, chiederà che vengano applicate le sanzioni richieste nel processo: per il presidente erano stati chiesti 13 mesi e 10 giorni mentre per i medici, 16 mesi.