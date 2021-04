Immobile e Strakosha, esame del DNA prima di Napoli Lazio

Immobile e Strakosha dovranno sottoporsi all’esame del Dna prima di Napoli Lazio: ecco qual è la situazione

Il caso tamponi continua, in un modo o nell’altro, a tenere banco in casa Lazio. Infatti è emersa la necessità di sottoporre due esami della Lazio a degli esami supplementari. Si tratta di Immobile e di Strakosha.

Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante e il portiere dovranno essere sottoposti all’esame del DNA 24 ore prima prima del match contro il Napoli, in programma giovedì 22 aprile alle 20.45. Un qualcosa che si inserisce nell’ambito delle verifiche legate a Torino Lazio del primo novembre. I due, assieme a Leiva, avevano ricevuto l’ok dai tamponi per la gara di campionato, essendo però poi esclusi dalla successiva sfida con lo Zenit in Champions per i vincoli imposti dall’UEFA.