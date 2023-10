Caso scommesse, Nicolò Fagioli ha rotto il silenzio sfogandosi sui propri profili social: il messaggio del centrocampista

Nicolò Fagioli, che ieri è stato ufficialmente squalificato dalla Procura FIGC per le scommesse illegali sul calcio, ha rotto il suo prolungato silenzio con uno sfogo affidato alle sue Instagram Stories.

Queste le parole dello juventino: «Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò».