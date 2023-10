Caso scommesse, Lotito: «Mi auguro che i miei giocatori non siano coinvolti». Le parole del presidente della Lazio

A margine dell’evento Focus on Football Medicine, andato in scena oggi presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così ai media presenti. Le sue parole:

LOTITO– «I giocatori dovrebbero essere più seguiti dalle società o di procuratori? La Lazio cura non solo l’atleta, ma l’essere umano a 360 gradi, per far sì che sia un portavoce di aspetti valoriali, non solo di risultati sportivi materiali. Poi purtroppo dipende dalle persone: in una famiglia con quattro figli, magari tre si comportano in una certa maniera e uno purtroppo no. Io mi auguro che, per quanto ci riguarda, i miei giocatori siano fuori dal meccanismo di deviazione dell’utilizzo della propria professione per questo tipo di attività. Andare a criminalizzare preventivamente una situazione per me è sbagliato, vediamo di cosa stiamo parlando. Se prendiamo un giocatore che gioca al videopoker è una cosa, se gioca altro, è un’altra ».