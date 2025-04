Caso scommesse, Fagioli e il nome di quel suo ex compagno di squadra: cosa è emerso? Il retroscena

Caso scommesse, Fagioli e il nome di quel suo ex compagno di squadra: cosa è emerso? Gli ultimi aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport fa luce sul caso scommesse che ha nuovamente coinvolto la Serie A (in questo caso non si tratta di scommesse sul calcio bensì su piattaforme illegali di poker e altre discipline). Al centro ancora Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, con l’ex centrocampista della Juventus che già ammise di aver coinvolto altri giocatori, tra avversari e compagni di squadra (quando era a Torino). La Rosea scrive: «Ho indicato il sito illegale su cui effettuare scommesse online, su roulette o poker, a Zaniolo. Non ho guadagnato nulla e lui non ha utilizzato il mio account. Gli organizzatori del siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori, ma non volevo assolutamente guadagnare soldi sugli amici».

La Gazzetta prosegue: «Gli inquirenti invece gli contestano quest’ultimo punto. De Giacomo, in una chat con Fagioli, parlava così a proposito del coinvolgimento di Zaniolo: “Bravo, catturalo, lavora per me”, gli scriveva. “Stagli vicino che se lo catturo bene, bene bene come cliente, chiaramente poi faccio il regalo a te”. E Fagioli: “Devi caricarmi perché ti porto clienti”. E allora De Giacomo: “Ti carico 5k a te in omaggio, per pagarti il biglietto di stasera, visto che mi ha portato un cliente. Su Weston McKennie, suo ex compagno alla Juve: “Ma il buon Weston, perché non me lo fai prendere agli altri giochi? Sei lì che dormi…”».

Sui metodi di pagamento ha raccontato Fagioli: «Ho acquistato gioielli e orologi presso la gioielleria Elysium. Ho comprato 15 o 20 orologi che ho ritirato, ne ho ancora tre o quattro, gli altri li ho venduti e con il ricavato ho effettuato le scommesse».