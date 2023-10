Caso scommesse, Corona dice Zalewski: ecco qual è l’ultima accusa, è lui il quarto nome coinvolto

Anche Nicola Zalewski sarebbe coinvolto nell’ormai noto giro di scommesse nel mondo del calcio italiano.

E’ quello dell’esterno della Roma il quarto nome fatto da Fabrizio Corona tramite il suo sito Dillingernews, dopo quelli di Fagioli, Zaniolo e Tonali.

LE PAROLE DELLA FONTE – «Gioca con certezza. So anche Fagioli a chi deve parecchi soldi. Non è malavita serba, qui a Roma non solo malavitosi hanno il banco. Ho saputo tramite delle amicizie che un cantante e DJ ha un banco importante qui a Roma. Questo banco so che faceva giocare alcuni giocatori tra cui Fagioli, che gli deve 70.000 euro».